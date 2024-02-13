Президент Социалистической Республики Вьетнам направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонг направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Позвольте от имени государства и народа Социалистической Республики Вьетнам и от себя лично сердечно поздравить Вас с переизбранием на пост Президента Азербайджанской Республики.

Вьетнам всегда с интересом наблюдает за достижениями азербайджанского народа под Вашим руководством в деле строительства и развития страны и радуется им.

Абсолютно убежден, традиционная дружба, равноправное и взаимовыгодное сотрудничество между Вьетнамом и Азербайджаном будут еще больше укрепляться и развиваться, что будет отвечать чаяниям и интересам двух народов.

Пользуясь случаем, хотел бы пожелать Вам, господин Президент, крепкого здоровья, счастья и многих побед на Вашем почетном посту", - говорится в письме.