Премьер-министр Кувейта поздравил Президента Ильхама Алиева
Премьер-министр Государства Кувейт Мохаммад Сабах аль-Салем аль-Сабах направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент.
Сердечно поздравляю Вас с переизбранием Президентом дружественной Азербайджанской Республики.
Пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству успехов в служении дружественному народу Азербайджана, деятельности во имя прогресса и процветания Вашей страны. Выражая удовлетворение тесными дружественными связями между нашими народами, вновь подчеркиваю наше желание еще больше развивать эти отношения в интересах наших стран.
Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, Азербайджанской Республике - постоянного развития и благополучия", - говорится в письме.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре