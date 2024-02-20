Премьер-министр Кувейта поздравил Президента Ильхама Алиева

Премьер-министр Государства Кувейт Мохаммад Сабах аль-Салем аль-Сабах направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием Президентом дружественной Азербайджанской Республики.

Пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству успехов в служении дружественному народу Азербайджана, деятельности во имя прогресса и процветания Вашей страны. Выражая удовлетворение тесными дружественными связями между нашими народами, вновь подчеркиваю наше желание еще больше развивать эти отношения в интересах наших стран.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, Азербайджанской Республике - постоянного развития и благополучия", - говорится в письме.