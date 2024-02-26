https://news.day.az/officialchronicle/1640515.html Президент Ильхам Алиев: Армения должна знать, что единственный путь – это принять все условия Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Армения должна знать, что единственный путь – это принять все условия Азербайджана
Армения и ее покровители считали, что их никто не накажет. Они ошибались, ошибаются и сегодня.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 26 февраля на встрече с представителями общественности Ходжалинского района.
"Армения, которая пытается найти нового хозяина, кидается в чьи-то объятия, должна знать, что единственный путь для нее - это принять все условия Азербайджана и отказаться от территориальных претензий к Азербайджану", - отметил глава государства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре