Президент Ирака направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Иракской Республики Абдель Латиф Джамал Рашид направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Мир Вам, Милость Аллаха и Его Благословение.

От имени народа Ирака и от себя лично передаем Вам самые искренние поздравления по случаю переизбрания Президентом Азербайджанской Республики, желаем успехов в деятельности. Да ниспошлет Вам Всевышний и Всемогущий Аллах крепкого здоровья, успехов, а Вашему народу - удачи и благополучия.

Ваше переизбрание на пост Президента отражает высокое доверие Вашего уважаемого народа к Вам и одобрение им Вашей деятельности благодаря Вашему профессионализму, компетентности и политическому опыту.

Еще раз доводим до внимания Вашего превосходительства желание Ирака продолжать сотрудничество в различных сферах на благо наших дружественных стран и народов и добиться развития взаимных связей", - говорится в письме.