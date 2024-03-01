https://news.day.az/officialchronicle/1641519.html В Азербайджане создан Фонд энергоэффективности
В Азербайджане создан Фонд энергоэффективности
В Азербайджане создан Фонд энергоэффективности.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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