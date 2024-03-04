Президент Республики Гватемала поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Республики Гватемала Бернардо Аревало направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.