https://news.day.az/officialchronicle/1642128.html Президент Республики Гватемала поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Республики Гватемала поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Республики Гватемала Бернардо Аревало направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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