Будет подготовлен план действий в связи с избранием города Шуша "Молодежной столицей Организации исламского сотрудничества"

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах, связанных с избранием города Шуша "Молодежной столицей Организации исламского сотрудничества" на 2024 год".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"На 11-м заседании Исполнительного совета Молодежного форума Организации исламского сотрудничества, состоявшемся 10 ноября 2023 года в городе Стамбул Турецкой Республики, культурная столица Азербайджана - город Шуша была единогласно выбрана 10-й принимающей стороной Международной программы Организации исламского сотрудничества "Молодежная столица 2024".

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. Кабинету Министров Азербайджанской Республики:

1.1. подготовить и реализовать план действий в связи с избранием города Шуша "Молодежной столицей Организации исламского сотрудничества" на 2024 год;

1.2. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения", - говорится в документе.