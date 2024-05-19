Президент Ильхам Алиев: Создание в Карабахском, Восточно-Зангезурском регионах и в Нахчыване источников зеленой энергии принесет пользу всему региону

Освобожденные Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы, а также Нахчыван объявлены зонами зеленой энергии в Азербайджане. Эти регионы составляют около 25 процентов нашей территории.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" и открытия гидроузла "Гыз Галасы", построенных на реке Араз.

Глава государства подчеркнул, что создание источников зеленой энергии на этих территориях принесет пользу всему региону.