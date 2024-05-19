Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов оказать всяческую поддержку Ирану в связи с вертолетом, совершившим аварийную посадку

Азербайджан готов оказать всяческую поддержку Ирану в связи с вертолетом, совершившим аварийную посадку.

Как сообщает в воскресенье Day.Az, об этом говорится в публикации Президента Азербайджана Ильхама Алиева на странице в соцсети X.

"Сегодня, после дружеского прощания с Президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси, мы были серьезно обеспокоены известием о том, что вертолет с высокопоставленной делегацией совершил аварийную посадку в Иране. Мы молимся Всевышнему Аллаху за Президента Ибрахима Раиси и сопровождающую его делегацию. Как соседняя, ​​дружественная и братская страна, Азербайджанская Республика готова оказать всяческую поддержку", - говорится в публикации.