Состоялась церемония официальной встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона - ФОТО
23 мая состоялась церемония официальной встречи прибывшего с государственным визитом в Азербайджанскую Республику Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Таджикистана был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Таджикистана.
Президент Ильхам Алиев и Президент Эмомали Рахмон обошли строй почетного караула.
Президент Таджикистана поприветствовал азербайджанских солдат.
Прозвучали государственные гимны Республики Таджикистан и Азербайджанской Республики.
Азербайджанская делегация была представлена Президенту Таджикистана, а таджикская делегация - Президенту Азербайджана.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Главы государств сфотографировались для официального фото.
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