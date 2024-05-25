https://news.day.az/officialchronicle/1662946.html Генеральный секретарь ОИС направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Генеральный секретарь ОИС направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейн Брахим Таха направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджана, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре