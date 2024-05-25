Президенту Ильхаму Алиеву продолжают поступать письма по случаю 28 Мая – Дня независимости

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

За прошедшие годы между нашими странами установились прочное сотрудничество и партнерские отношения. Надеюсь, что эти связи будут развиваться, еще больше укрепляя дружественные отношения между нашими народами.

Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, Азербайджанской Республике - постоянного процветания".

Президент Республики Хорватия Зоран Миланович направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Уважаемый господин Президент.

По случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня независимости от имени граждан Республики Хорватия и от себя лично рад передать Вам самые искренние поздравления, пожелания прогресса и процветания Вашему народу.

Хорватию и Азербайджан связывают многолетнее тесное сотрудничество и дружеские отношения. Верю, что в предстоящий период мы продолжим работать над общим развитием наших связей.

Господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в письме.

Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Уважаемый Президент.

С огромной радостью передаю Вашему превосходительству и дружественному азербайджанскому народу сердечные поздравления по случаю празднования годовщины Дня независимости Азербайджана, желаю Вашей стране прогресса и процветания.

Наши страны соединяют крепкие узы дружбы и сотрудничества. Надеюсь, что динамично развивающиеся отношения между нашими дружественными странами и впредь будут последовательно укрепляться благодаря нашему взаимодействию и плодотворным связям во имя общих интересов наших народов.

Уважаемый господин Президент, наряду с моим высочайшим почтением к Вам, прошу Вас принять мои искренние приветствия, наилучшие пожелания крепкого здоровья, счастья, дальнейшего благополучия и прогресса дружественного азербайджанского народа", - говорится в письме.

Президент Португальской Республики Марселу Ребелу де Соуза направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Уважаемый господин Президент.

Передаю Вашему превосходительству поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня независимости.

Желаю Вам здоровья, а народу Азербайджана - прогресса и процветания", - говорится в письме.

Президент Чешской Республики Петр Павел направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Ваше превосходительство.

Передаю Вам и народу Вашей страны самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

Чешская Республика высоко оценивает уровень взаимоотношений с Азербайджанской Республикой. Уверен, что сотрудничество между нашими странами будет успешно развиваться и впредь.

Ваше превосходительство, желаю Вам здоровья и успехов", - говорится в письме.

Король Нидерландов Виллем-Александр направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Уважаемый господин Президент.

Искренне поздравляю Ваше превосходительство по случаю национального праздника Вашей страны - Дня независимости, желаю азербайджанскому народу процветания", - говорится в письме.

Король бельгийцев Филипп направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Ваше превосходительство.

Передаю Вам и народу Азербайджана свои поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня независимости, пожелания здоровья, благополучия", - говорится в письме.