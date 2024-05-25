Президенту Ильхаму Алиеву продолжают поступать письма по случаю 28 Мая – Дня независимости
Президент Республики Корея Юн Сок Ёль направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Ваше превосходительство.
Передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.
За прошедшие годы между нашими странами установились прочное сотрудничество и партнерские отношения. Надеюсь, что эти связи будут развиваться, еще больше укрепляя дружественные отношения между нашими народами.
Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, Азербайджанской Республике - постоянного процветания".
Президент Республики Хорватия Зоран Миланович направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости.
"Уважаемый господин Президент.
По случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня независимости от имени граждан Республики Хорватия и от себя лично рад передать Вам самые искренние поздравления, пожелания прогресса и процветания Вашему народу.
Хорватию и Азербайджан связывают многолетнее тесное сотрудничество и дружеские отношения. Верю, что в предстоящий период мы продолжим работать над общим развитием наших связей.
Господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в письме.
Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости.
"Уважаемый Президент.
С огромной радостью передаю Вашему превосходительству и дружественному азербайджанскому народу сердечные поздравления по случаю празднования годовщины Дня независимости Азербайджана, желаю Вашей стране прогресса и процветания.
Наши страны соединяют крепкие узы дружбы и сотрудничества. Надеюсь, что динамично развивающиеся отношения между нашими дружественными странами и впредь будут последовательно укрепляться благодаря нашему взаимодействию и плодотворным связям во имя общих интересов наших народов.
Уважаемый господин Президент, наряду с моим высочайшим почтением к Вам, прошу Вас принять мои искренние приветствия, наилучшие пожелания крепкого здоровья, счастья, дальнейшего благополучия и прогресса дружественного азербайджанского народа", - говорится в письме.
Президент Португальской Республики Марселу Ребелу де Соуза направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости.
"Уважаемый господин Президент.
Передаю Вашему превосходительству поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня независимости.
Желаю Вам здоровья, а народу Азербайджана - прогресса и процветания", - говорится в письме.
Президент Чешской Республики Петр Павел направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости.
"Ваше превосходительство.
Передаю Вам и народу Вашей страны самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.
Чешская Республика высоко оценивает уровень взаимоотношений с Азербайджанской Республикой. Уверен, что сотрудничество между нашими странами будет успешно развиваться и впредь.
Ваше превосходительство, желаю Вам здоровья и успехов", - говорится в письме.
Король Нидерландов Виллем-Александр направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости.
"Уважаемый господин Президент.
Искренне поздравляю Ваше превосходительство по случаю национального праздника Вашей страны - Дня независимости, желаю азербайджанскому народу процветания", - говорится в письме.
Король бельгийцев Филипп направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости.
"Ваше превосходительство.
Передаю Вам и народу Азербайджана свои поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня независимости, пожелания здоровья, благополучия", - говорится в письме.
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