Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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