https://news.day.az/officialchronicle/1663285.html Император Японии поздравил Президента Ильхама Алиева
Император Японии поздравил Президента Ильхама Алиева
Император Японии Нарухито направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше превосходительство.
Очень рад передать Вам самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.
Желаю Вашему превосходительству счастья, Вашему народу - процветания", - говорится в письме.
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