Император Японии поздравил Президента Ильхама Алиева

Император Японии Нарухито направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

Очень рад передать Вам самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

Желаю Вашему превосходительству счастья, Вашему народу - процветания", - говорится в письме.