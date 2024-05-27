https://news.day.az/officialchronicle/1663549.html Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции на тему «Определение направления устойчивого процветания»
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции на тему «Определение направления устойчивого процветания»
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил обращение участникам IV Международной конференции малых островных развивающихся государств на тему "Определение направления устойчивого процветания".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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