Минэкономики Азербайджана наделено новыми полномочиями

Президент Ильхам Алиев подписал указ "О ряде вопросов, связанных с использованием Азербайджанской Республикой системы зарегистрированных экспортеров Европейской комиссии".

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, министерство экономики Азербайджанской Республики является единым уполномоченным органом, который обеспечивает выдачу кода подтверждения регистрации экспортеров для использования Системы зарегистрированных экспортеров (REX) Европейской комиссии и ответы на поступающие запросы государств-членов Европейского союза, а также Королевства Норвегия и Швейцарской Конфедерации о предоставлении тарифных преференций (льгот) в одностороннем порядке в рамках Всеобщей системы преференций (GSP) и осуществление в этих рамках других работ.

Кабинету министров Азербайджана поручено решение вопросов, вытекающих из этого указа.

Министерство экономики в четырехмесячный срок должно утвердить предусмотренные настоящим указом правила выдачи подтверждающего кода о регистрации экспортеров и ответов на поступившие запросы и проинформировать Президента Азербайджанской Республики, а также принять необходимые меры для решения других вопросов, вытекающих из этого указа.

Министерство иностранных дел должно направить соответствующее уведомление государствам-членам Европейского союза, Королевству Норвегия и Швейцарской Конфедерации об определении данным указом единым уполномоченным органом министерства экономики Азербайджанской Республики.