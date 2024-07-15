https://news.day.az/officialchronicle/1675011.html Отменено двойное налогообложение между Азербайджаном и Кыргызстаном
Отменено двойное налогообложение между Азербайджаном и Кыргызстаном
Президент Ильхам Алиев подписал закон "Об утверждении "Соглашения между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой об отмене двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов".
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, утверждено "Соглашение между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой об отмене двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов", подписанное 24 апреля 2024 года в городе Баку.
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