Отменено двойное налогообложение между Азербайджаном и Кыргызстаном

Президент Ильхам Алиев подписал закон "Об утверждении "Соглашения между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой об отмене двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов".

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, утверждено "Соглашение между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой об отмене двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов", подписанное 24 апреля 2024 года в городе Баку.