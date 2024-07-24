В Азербайджане за создание во время парковки препятствий для движения других автомобилей будет применяться штраф.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в поправке в Кодекс об административных проступках, утвержденной сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно Кодексу, будет налагаться штраф в размере 20 манатов, если в результате нарушения водителем на месте парковки способа парковки, установленного соответствующими дорожными знаками и линиями разметки, другое транспортное средство не может быть припарковано на следующем парковочном месте или создает препятствия для движения других транспортных средств.