https://news.day.az/officialchronicle/1677143.html В Азербайджане за создание во время парковки препятствий для движения других автомобилей будет применяться штраф
В Азербайджане за создание во время парковки препятствий для движения других автомобилей будет применяться штраф
В Азербайджане за создание во время парковки препятствий для движения других автомобилей будет применяться штраф.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в поправке в Кодекс об административных проступках, утвержденной сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.
Согласно Кодексу, будет налагаться штраф в размере 20 манатов, если в результате нарушения водителем на месте парковки способа парковки, установленного соответствующими дорожными знаками и линиями разметки, другое транспортное средство не может быть припарковано на следующем парковочном месте или создает препятствия для движения других транспортных средств.
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