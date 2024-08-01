Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева поздравили Олимпийского чемпиона Зелима Коцоева

1 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева позвонили дзюдоисту Зелиму Коцоеву, завоевавшему звание Олимпийского чемпиона блестящей победой на XXXIII летних Олимпийских играх "Париж-2024".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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