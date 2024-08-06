Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-российские отношения являются примером и для некоторых соседних государств

Азербайджано-российские отношения являются примером и для некоторых соседних государств.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 6 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Сергея Шойгу.

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