Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии награждения Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Астане

9 августа в Астане состоялась торжественная церемония вручения Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву "Почетного знака глав государств Центральной Азии".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и другие главы государств.

Новость обновляется