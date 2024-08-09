https://news.day.az/officialchronicle/1680868.html Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии награждения Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Астане - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии награждения Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Астане - ФОТО
9 августа в Астане состоялась торжественная церемония вручения Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву "Почетного знака глав государств Центральной Азии".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и другие главы государств.
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