Президент Ильхам Алиев: Одним из проявлений братских отношений со странами Центральной Азии является помощь в восстановлении освобожденных от армянской оккупации территорий Карабаха

Азербайджан и страны Центральной Азии являются единым историко-культурным и геополитическим пространством, имеющим возрастающее стратегическое значение. Наши народы объединяют многовековая история, культура, религия и общие ценности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 9 августа на встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджанской Республики в столице Казахстана Астане.

"Одним из проявлений наших братских отношений является помощь в восстановлении освобожденных от армянской оккупации территорий Карабаха. В период почти 30-летней оккупации Армения уничтожила 9 городов и сотни населенных пунктов на этих территориях. В настоящее время на освобожденных территориях проводятся широкомасштабные восстановительные работы и осуществляется процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои исконные земли", - подчеркнул глава государства.

Президент Ильхам Алиев выразил благодарность президентам Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана за построенные в Физули среднюю школу имени Мирзы Улугбека, Центр детского творчества имени Курмангазы и среднюю школу, фундамент которой заложен в Агдамском районе.