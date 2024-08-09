https://news.day.az/officialchronicle/1680853.html Президент Ильхам Алиев принимает участие во встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана в Астане - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принимает участие во встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана в Астане - ФОТО
В эти минуты Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принимает участие во встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджанской Республики в столице Казахстана городе Астана, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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