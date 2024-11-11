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Президент Ильхам Алиев встретился с председателем и членом Президиума Боснии и Герцеговины - ФОТО

11 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Председателем Президиума Боснии и Герцеговины Денисом Бечировичем и членом Президиума Елкой Цвиджановичем. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется