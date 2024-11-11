https://news.day.az/officialchronicle/1705942.html Президент Ильхам Алиев встретился с председателем и членом Президиума Боснии и Герцеговины - ФОТО 11 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Председателем Президиума Боснии и Герцеговины Денисом Бечировичем и членом Президиума Елкой Цвиджановичем. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев встретился с председателем и членом Президиума Боснии и Герцеговины - ФОТО
11 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с председателем Президиума Боснии и Герцеговины Денисом Бечировичем и членом Президиума Желькой Цвияновичем
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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