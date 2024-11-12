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Президент Ильхам Алиев: bp построит солнечную электростанцию в Джебраиле, освобожденном от армянской оккупации

bp построит солнечную электростанцию в Джебраиле, освобожденном от армянской оккупации. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на Саммите лидеров 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) в Баку.