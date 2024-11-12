Президент Ильхам Алиев: Как только Азербайджан был выбран хозяином COP29, он стал мишенью клеветнической кампании

Как только Азербайджан был выбран хозяином COP29, он стал мишенью. И это была хорошо организованная, хорошо скоординированная клеветническая кампания против нашей страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 ноября в выступлении на церемонии открытия Саммита лидеров СОР29 в Баку.

Глава государства заявил, что некоторые НПО и политики, называющие себя независимыми, словно соперничали друг с другом за то, кто больше распространит дезинформации о нашей стране.