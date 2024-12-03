https://news.day.az/officialchronicle/1712372.html Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Эль-Сальвадора в нашей стране - ФОТО 3 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Эль-Сальвадор в нашей стране Энрике Хайме Кальдерона
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Эль-Сальвадора в нашей стране - ФОТО
3 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Эль-Сальвадор в нашей стране Энрике Хайме Кальдерона/
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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