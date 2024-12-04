Президент Ильхам Алиев принял бывшего министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу

4 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял бывшего министра иностранных дел Турции, депутата Великого национального собрания Турции и руководителя делегации в Парламентской ассамблее НАТО Мевлюта Чавушоглу.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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