https://news.day.az/officialchronicle/1712644.html Президент Ильхам Алиев принял бывшего министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу - ФОТО 4 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял бывшего министра иностранных дел Турции, депутата Великого национального собрания Турции и руководителя делегации в Парламентской ассамблее НАТО Мевлюта Чавушоглу. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял бывшего министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу - ФОТО
4 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял бывшего министра иностранных дел Турции, депутата Великого национального собрания Турции и руководителя делегации в Парламентской ассамблее НАТО Мевлюта Чавушоглу.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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