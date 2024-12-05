https://news.day.az/officialchronicle/1712919.html Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам VI Общереспубликанского форума детей Азербайджана Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам VI Общереспубликанского форума детей Азербайджана. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется С полным текстом обращения можно ознакомиться по ссылке.
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам VI Общереспубликанского форума детей Азербайджана
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам VI Общереспубликанского форума детей Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом обращения можно ознакомиться по ссылке.
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