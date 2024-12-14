При поддержке Фонда Гейдара Алиева школа в Руанде обеспечена питьевой водой

Фонд Гейдара Алиева внес вклад в решение вопроса питьевого водоснабжения, который является проблемой номер один для большинства африканских стран. Так, в рамках проекта Фонда "Развитие образования и культуры в странах Африки" школа города Рвамагана, административного центра Восточной провинции Руанды, была обеспечена питьевой водой.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в ходе визита в Руанду посетила Рвамаганскую городскую школу.

Было отмечено, что при поддержке Фонда Гейдара Алиева на территории школы был вырыт колодец и обеспечена подача питьевой воды в объеме около 3 тонн в час. Ранее жители в вопросе удовлетворения своих потребностей зависели от дождевой воды.

В ходе ознакомления со школой учащиеся получили подробную информацию об Азербайджане и отведали традиционные блюда азербайджанской кухни.