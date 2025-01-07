Президент Ильхам Алиев: Политический и нравственный кризис в ведущих западных странах очевиден

Ни для кого не секрет, что сейчас формируется новый миропорядок. Считаю, что мы находимся в начале этого процесса, возникает и будет возникать много пробелов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января.

Отметив, что созданная после Второй мировой войны система уже утратила свой потенциал, глава государства подчеркнул, что об этом свидетельствуют происходящие во многих местах процессы, конфликты, войны и другие события. "В то же время очевиден политический и нравственный кризис в ведущих западных странах. То есть, ситуацию, с которой сегодня столкнулся Запад, больше всех критикует избранный президент ведущей западной страны. Справедливо критикует, потому что эта система уже исчерпала себя", - добавил Президент Азербайджана.