https://news.day.az/officialchronicle/1721934.html Министерство экономики Азербайджана наделено новыми полномочиями Как сообщалось ранее, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "Об утверждении "Положения об информационной системе "Национальные пространственные данные" и урегулировании некоторых вопросов, связанных с ней. Согласно указу, министерство экономики Азербайджана наделено новыми полномочиями, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Министерство экономики Азербайджана наделено новыми полномочиями
Как сообщалось ранее, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "Об утверждении "Положения об информационной системе "Национальные пространственные данные" и урегулировании некоторых вопросов, связанных с ней.
Согласно указу, министерство экономики Азербайджана наделено новыми полномочиями, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Так, владельцем и оператором системы является министерство экономики Азербайджанской Республики.
Настоящее Положение определяет правовые, организационные и технологические основы функционирования информационной системы "Национальные пространственные данные".
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