Президент Ильхам Алиев утвердил изменение в закон "Об основах финансов муниципалитетов"

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал закон об утверждении изменения в закон "Об основах финансов муниципалитетов".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно изменению, доходы и расходы муниципального бюджета будут отражены в информационной системе органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципальных образований.

Так, расходы муниципального бюджета осуществляются через эту информационную систему, а соответствующие платежи будут обеспечены посредством поставщиков платежных услуг.

Глава государства подписал указ о внесении изменений в некоторые указы, связанных с исполнением соответствующего закона.