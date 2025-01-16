Афаг Масуд предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджанской Республики

За заслуги в развитии азербайджанской литературы Афаг Масуд гызы Велиевой (Афаг Масуд) предоставляется персональная пенсия Президента Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.