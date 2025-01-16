https://news.day.az/officialchronicle/1723320.html Афаг Масуд предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджанской Республики - Распоряжение За заслуги в развитии азербайджанской литературы Афаг Масуд гызы Велиевой (Афаг Масуд) предоставляется персональная пенсия Президента Азербайджанской Республики. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Афаг Масуд предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджанской Республики - Распоряжение
За заслуги в развитии азербайджанской литературы Афаг Масуд гызы Велиевой (Афаг Масуд) предоставляется персональная пенсия Президента Азербайджанской Республики.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
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