https://news.day.az/officialchronicle/1724542.html

На официальной странице Президента Ильхама Алиева в соцсети X опубликован видеоролик, посвященный его визиту в Швейцарию - ВИДЕО

На официальной странице Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсети X опубликован видеоролик, посвященный его визиту в Швейцарию. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Швейцарскую Конфедерацию (20-21 января 2025 года)".