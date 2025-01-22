На официальной странице Президента Ильхама Алиева в соцсети X опубликован видеоролик, посвященный его визиту в Швейцарию

На официальной странице Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсети X опубликован видеоролик, посвященный его визиту в Швейцарию.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Швейцарскую Конфедерацию (20-21 января 2025 года)".