Полад Бюльбюльоглу награжден орденом “За службу Отечеству" 1-й степени

За многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической и культурной жизни Азербайджанской Республики Полад Бюльбюльоглу награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.