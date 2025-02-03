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Полад Бюльбюльоглу награжден орденом “За службу Отечеству" 1-й степени - РАСПОРЯЖЕНИЕ

За многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической и культурной жизни Азербайджанской Республики Полад Бюльбюльоглу награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.