Президент Буркина-Фасо выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Буркина-Фасо капитан Ибрагим Траоре направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с крушением 25 декабря прошлого года на территории Республики Казахстан самолета, принадлежащего авиакомпании "Азербайджанские авиалинии".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.