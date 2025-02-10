https://news.day.az/officialchronicle/1729191.html Президент Буркина-Фасо выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву Президент Буркина-Фасо капитан Ибрагим Траоре направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с крушением 25 декабря прошлого года на территории Республики Казахстан самолета, принадлежащего авиакомпании "Азербайджанские авиалинии". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Буркина-Фасо выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Буркина-Фасо капитан Ибрагим Траоре направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с крушением 25 декабря прошлого года на территории Республики Казахстан самолета, принадлежащего авиакомпании "Азербайджанские авиалинии".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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