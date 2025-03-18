https://news.day.az/officialchronicle/1738066.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева зажгли новрузовский костер вместе с жителями села Гасанриз Агдеринского района 18 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились в селе Гасанриз Агдеринского района с группой переселившихся сюда жителей, ознакомились с работой по восстановлению частных домов и инфраструктуры.
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева зажгли новрузовский костер вместе с жителями села Гасанриз Агдеринского района
18 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились в селе Гасанриз Агдеринского района с группой переселившихся сюда жителей, ознакомились с работой по восстановлению частных домов и инфраструктуры.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, затем глава государства и Первая леди вместе с жителями села зажгли новрузовский костер.
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