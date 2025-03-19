Сахиба Гафарова награждена орденом "Шараф"

За большие заслуги в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Сахиба Али гызы Гафарова награждена орденом "Шараф".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.