https://news.day.az/officialchronicle/1738401.html Сахиба Гафарова награждена орденом "Шараф" - РАСПОРЯЖЕНИЕ За большие заслуги в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Сахиба Али гызы Гафарова награждена орденом "Шараф". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Сахиба Гафарова награждена орденом "Шараф" - РАСПОРЯЖЕНИЕ
За большие заслуги в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Сахиба Али гызы Гафарова награждена орденом "Шараф".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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