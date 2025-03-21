https://news.day.az/officialchronicle/1739047.html Масуд Пезешкиан направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю праздника Новруз, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Масуд Пезешкиан направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан
направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю праздника Новруз, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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