Александр Лукашенко поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Новруз.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый Ильхам Гейдарович,
Сердечно поздравляю Вас с замечательным праздником Новруз, который является символом возрождения природы и нового этапа жизненного пути, веры в лучшее будущее.
Уверен, что доброжелательные отношения, сложившиеся между Беларусью и Азербайджаном, будут способствовать дальнейшему расширению двусторонних связей во всех областях на благо народов наших государств.
Примите в этот особый праздничный день пожелания крепкого здоровья и успешной реализации планов Вам, мира и благополучия жителям вашей страны", - говорится в письме.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре