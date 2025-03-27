https://news.day.az/officialchronicle/1740029.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии ряда объектов в Шуше и ознакомились с проводимыми строительными работами - ФОТО 27 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реставрации исторической мечети Чель Гала и источника в Шуше, ознакомились с условиями, созданными в объектах общественного питания, строительными работами, проводимыми на улице Карабах, Шушинском лечебно-оздоровительном центре и Новой мечети.
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии ряда объектов в Шуше и ознакомились с проводимыми строительными работами - ФОТО
27 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реставрации исторической мечети Чель Гала и источника в Шуше, ознакомились с условиями, созданными в объектах общественного питания, строительными работами, проводимыми на улице Карабах, Шушинском лечебно-оздоровительном центре и Новой мечети.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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