Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии ряда объектов в Шуше и ознакомились с проводимыми строительными работами

27 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реставрации исторической мечети Чель Гала и источника в Шуше, ознакомились с условиями, созданными в объектах общественного питания, строительными работами, проводимыми на улице Карабах, Шушинском лечебно-оздоровительном центре и Новой мечети.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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