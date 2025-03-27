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В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры поездки главы государства в Шушу с Первой леди Мехрибан Алиевой - ВИДЕО

В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры поездки главы государства в Шушу вместе с Первой леди Мехрибан Алиевой. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в ряде открытий в Шуше и ознакомились с ходом строительных работ. (27.03.2025)".