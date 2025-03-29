https://news.day.az/officialchronicle/1740413.html Президент Ильхам Алиев наградил Шафигу Мамедову орденом «Истиглал» - РАСПОРЯЖЕНИЕ Народная артистка Шафига Хашим гызы Мамедова награждена орденом "Истиглал". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев наградил Шафигу Мамедову орденом «Истиглал» - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Народная артистка Шафига Хашим гызы Мамедова награждена орденом "Истиглал".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Новость обновляется
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