Президент Ильхам Алиев наградил Шафигу Мамедову орденом «Истиглал»

Народная артистка Шафига Хашим гызы Мамедова награждена орденом "Истиглал".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

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