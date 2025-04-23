https://news.day.az/officialchronicle/1747099.html От имени Председателя Китая Си Цзиньпина в честь Президента Ильхама Алиева дан официальный прием 23 апреля в Пекине от имени Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и Первой леди Пэн Лиюань дан официальный прием в честь Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
От имени Председателя Китая Си Цзиньпина в честь Президента Ильхама Алиева дан официальный прием
23 апреля в Пекине от имени Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и Первой леди Пэн Лиюань дан официальный прием в честь Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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