https://news.day.az/officialchronicle/1747153.html На странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram опубликованы кадры визита в Китай - ФОТО На официальной странице Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Instagram опубликованы кадры визита в Китай. Day.Az представляет публикацию:
На странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram опубликованы кадры визита в Китай - ФОТО
На официальной странице Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Instagram опубликованы кадры визита в Китай.
Day.Az представляет публикацию:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре