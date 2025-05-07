Началась встреча Президента Ильхама Алиева с Генеральным секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама в расширенном составе

Началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Генеральным секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Ламом в расширенном составе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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