https://news.day.az/officialchronicle/1751019.html Началась встреча Президента Ильхама Алиева с Генеральным секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама в расширенном составе Началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Генеральным секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Ламом в расширенном составе. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Началась встреча Президента Ильхама Алиева с Генеральным секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама в расширенном составе
Началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Генеральным секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Ламом в расширенном составе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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