МГ ОБСЕ обсудит с новым руководством Армении нагорно-карабахское урегулирование
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ рассчитывают встретиться с новым руководством Армении в июне этого года для обсуждения нагорно-карабахского урегулирования.
Об этом говорится в заявлении ОБСЕ, распространенном во вторник на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Отметим, что в Париже сегодня прошла встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.
На встрече Мамедъяров заявил, что Азербайджан готов к содержательным и предметным переговорам для скорейшего урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.
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