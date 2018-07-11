МИД: Среди погибших во время наводнения в Японии нет граждан Азербайджана

11 июля 2018 12:35

Среди погибших во время наводнения в Японии нет граждан Азербайджана.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гаджиев отметил, что в связи с этим МИД связался с посольством Азербайджана в Японии.

"Согласно информации, полученной из посольства, среди погибших во время стихийного бедствия нет граждан Азербайджана".

Напомним, что число жертв в результате сильных дождей и вызванных ими наводнений и оползней в Японии достигло 179 человек, местонахождение еще более чем 50 человек не установлено, заявил сегодня на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга. Об этом сообщило информагентство ТАСС.

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