МИД: Среди погибших во время наводнения в Японии нет граждан Азербайджана
Среди погибших во время наводнения в Японии нет граждан Азербайджана.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Гаджиев отметил, что в связи с этим МИД связался с посольством Азербайджана в Японии.
"Согласно информации, полученной из посольства, среди погибших во время стихийного бедствия нет граждан Азербайджана".
Напомним, что число жертв в результате сильных дождей и вызванных ими наводнений и оползней в Японии достигло 179 человек, местонахождение еще более чем 50 человек не установлено, заявил сегодня на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга. Об этом сообщило информагентство ТАСС.
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