Эксперт: Визит Пашиняна в Москву был настолько безуспешным, что даже армянская пропаганда не может скрыть это

Последний визит Никола Пашиняна в Москву был настолько безуспешным, что даже армянская пропаганда не может дать убедительных объяснений и привести аргументы для того, чтобы скрыть это.

Об этом в понедельник сказал Trend главный редактор Bakı xəbər, эксперт Айдын Гулиев, передает Day.Az.

"Безусловно, Пашинян прибыл на встречу в Москве с определенными ожиданиями, и его команда ожидала многого от этого визита. Самым важным для них было убедить Путина в том, что якобы Армения по-прежнему остается для России верным стратегическим союзником. Несмотря на отсутствие деталей встречи, несколько фактов дает основание полагать, что Пашиняну не удалось восстановить российско-армянские отношения, давшие глубокую трещину. Не было подписано ни единого документа, вопрос тарифов на продажу газа остался открытым, Пашинян выступил с неконструктивным заявлением, явно принижающим посредническую миссию России в карабахском процессе", - отметил Гулиев.

По его словам, эти факты приводят к логическому заключению, что в вопросах присутствия Хачатурова в ОДКБ, статуса российских военных в Армении, продолжения продажи Армении вооружения по льготным кредитам, сокращения военного сотрудничества между Россией и Азербайджаном не было достигнуто какого-либо взаимопонимания.

Как сказал Гулиев, в то время как встреча Президента Ильхама Алиева с Владимиром Путиным завершилась подписанием многочисленных документов в экономической, политической, торговой, инвестиционной, транспортной сферах, сферах грузоперевозок и банковской сфере, отсутствие подписанных документов с Пашиняном действительно является фиаско Армении.

"Во время пребывания в Москве Пашинян представил Карабах как входящий в состав Армении, что, возможно, даст какие-то результаты в спекуляции на рейтингах в армянском обществе. Но в контексте встречи в Москве такое деструктивное заявление по Карабаху рассчитано на нанесение вреда имиджу самой России, являющейся страной-посредником", - добавил эксперт.